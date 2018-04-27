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    27 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaraylı eski yönetici Ural Aküzüm'den UEFA açıklaması

    Ural Aküzümden UEFA açıklaması
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    Eski Başkan Dursun Özbek döneminde yöneticilik yapan , taraftarları rahatlatacak açıklamalar yaptı.

    Aküzüm, ile yapılan görüşmelerden herhangi bir ceza gelmeyeceğini söyledi. Aküzüm, "G.Saray geçmiş dönemde şartlara uymadığı için ceza aldı. Yeni bir süreçteyiz. Men cezası geleceğini düşünmüyorum. Mali yapıda denetleme olacaktır. UEFA'nın kurallarında önce uyarı, sonra uygulama var. Men cezası çıkmaz" dedi.

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