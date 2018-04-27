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Galatasaraylı eski yönetici Ural Aküzüm'den UEFA açıklaması
Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018
Eski Başkan Dursun Özbek döneminde yöneticilik yapan Ural Aküzüm, taraftarları rahatlatacak açıklamalar yaptı.
Aküzüm, UEFA ile yapılan görüşmelerden herhangi bir ceza gelmeyeceğini söyledi. Aküzüm, "G.Saray geçmiş dönemde şartlara uymadığı için ceza aldı. Yeni bir süreçteyiz. Men cezası geleceğini düşünmüyorum. Mali yapıda denetleme olacaktır. UEFA'nın kurallarında önce uyarı, sonra uygulama var. Men cezası çıkmaz" dedi.
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