;
    27 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray, Fırat Aydınus'la rekabette önde

    Aslan, Aydınusla rekabette önde
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    ile arasındaki derbiyi hakem yönetecek.

    Kariyerinde 27 derbi yöneten 44 yaşındaki hakem, daha önce 7 kez - derbisinde düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar biri hükmen olmak üzere 4 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş 2 kez kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından kariyerinde en çok maçını yönettiği takım Galatasaray olan sarı- kırmızılı ekibin 45 maçında düdük çaldı. Galatasaray bu maçların 22'sini kazanırken 14'ünü kaybetti ve 9 maç berabere bitti. Galatasaray'a bu 45 maçta 10 kırmızı kart gösteren Aydınus, 102 de sarı kart gösterdi. Galatasaray'ın rakipleri ise 113 sarı kart, 8 de kırmızı kart gördüler.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Dünyanın gözü bu derbide! Dünyanın gözü bu derbide!
    Nagatomo Asamoah’a bağlı Nagatomo Asamoah’a bağlı
    Maicona bire bir motivasyon Maicon'a bire bir motivasyon
    BİZE ULAŞIN