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Galatasaray, Fırat Aydınus'la rekabette önde
Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Kariyerinde 27 derbi yöneten 44 yaşındaki hakem, daha önce 7 kez Galatasaray- Beşiktaş derbisinde düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar biri hükmen olmak üzere 4 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş 2 kez kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından kariyerinde en çok maçını yönettiği takım Galatasaray olan Fırat Aydınus sarı- kırmızılı ekibin 45 maçında düdük çaldı. Galatasaray bu maçların 22'sini kazanırken 14'ünü kaybetti ve 9 maç berabere bitti. Galatasaray'a bu 45 maçta 10 kırmızı kart gösteren Aydınus, 102 de sarı kart gösterdi. Galatasaray'ın rakipleri ise 113 sarı kart, 8 de kırmızı kart gördüler.
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