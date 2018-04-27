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    27 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Dursun Özbek turlara devam ediyor

    Özbek turlara devam ediyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    Beşiktaş maçı sonrası adaylık açıklaması beklenen liste çalışmalarını sürdürüyor.

    Cemal Özgörkey'den olumsuz yanıt alan Özbek'in bu kez Taner Aşkın'ı ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Aşkın ikna edilirse Özgörkey'den tamamen vazgeçecek.

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