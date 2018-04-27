27 Nisan 2018, Cuma
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Dursun Özbek turlara devam ediyor
Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018
Beşiktaş maçı sonrası adaylık açıklaması beklenen Dursun Özbek liste çalışmalarını sürdürüyor.
Cemal Özgörkey'den olumsuz yanıt alan Özbek'in bu kez Taner Aşkın'ı ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Aşkın ikna edilirse Özgörkey'den tamamen vazgeçecek.
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