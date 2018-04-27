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Fernando Muslera 36'ya hazır
Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018
Muslera, Türkiye kariyerinde 36. derbisine çıkmaya hazırlanıyor.
Uruguaylı, Beşiktaş ve Fener karşısında görev aldığı daha önceki 35 maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet gördü. Söz konusu maçlarda rakiplerin 34 golüne engel olamayan Muslera, 13 derbiyi ise gol yemeden bitirdi. Muslera, Beşiktaş'a karşı 16 müsabakada kaleyi korurken, G.Saray, bunlardan 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi aldı. 32 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlılar ile oynanan derbilerde 18 gol yedi.
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