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Fatih Terim'den Eren Derdiyok'a 'hazır ol' talimatı
Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018
Fatih Terim, Eren Derdiyok’la özel bir görüşme yaptı.
Tecrübeli hoca, gurbetçi yıldıza, "Derbiye özel hazırlan. Sana ihtiyacım olacak. Hazır ol" dedi. Beşiktaş'a karşı 3 maçta forma giyip 3 gol atan Eren, Galatasaray'da bu anlamda en golcü oyuncu konumunda.
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