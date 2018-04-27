Fatih Terim, Beşiktaşa karşı kazanıyor!

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Fatih Terim, Beşiktaş'a karşı kazanıyor!
Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018
Fatih Terim, bugüne kadar çıktığı Beşiktaş derbilerinden olumlu sayılabilecek bir karne yakaladı.
G.Saray, tecrübeli teknik adam idaresinde siyah-beyazlı takım ile oynadığı 27 derbi mücadelesinde 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
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