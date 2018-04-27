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    27 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Fatih Terim, Beşiktaş'a karşı kazanıyor!

    Fatih Terim, Beşiktaşa karşı kazanıyor!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018

    Fatih Terim, bugüne kadar çıktığı Beşiktaş derbilerinden olumlu sayılabilecek bir karne yakaladı.

    G.Saray, tecrübeli teknik adam idaresinde siyah-beyazlı takım ile oynadığı 27 derbi mücadelesinde 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

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