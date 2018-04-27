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    27 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Amerikan sitesinden Galatasaray için ilginç ifade: "Takımın kaderi kebapçıda döndü"

    G.Sarayın kaderi kebapçıda döndü
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018

    Amerikan spor sitesi Bleacher Report, 'de gün geçtikçe kızışan şampiyonluk yarışının asla kaçırılmaması gerektiğini yazdı.

    Bleacher Report editörlerinden Dean Jones kaleme aldığı yazıyı " çılgınlığı: Hepimizin izlemesi gereken şampiyonluk yarışı" başlığıyla verdi.

    Süper Lig'in mutlaka takip edilmesi gereken ligler arasında üst sıralarda olduğunu ifade eden B/R yayınladığı özel analiz yazısında İstanbul ekiplerinin rekabetinden şampiyonluk için mücadele eden 4 takımın kadrosuna, statlardaki taraftar koreografilerinden ligdeki dünya yıldızlarına kadar pek çok konuda bilgiler paylaştı.

    Ancak B/R'nin yazısındaki en dikkat çeken yeriyse, ile Selahattin Aydoğdu arasında yaşanan tartışmanın ele alındığı bölüm.




    B/R editörü Dean Jones'un "Kebap Savaşları' başlığıyla kaleme aldığı bölümde şampiyonluk yarıştan kopmak üzere olan G.Saray'ın kaderinin Fatih Terim'in, dönüşüyle değiştiği vurgulandı.

    Yazıda ikili arasında yaşanan tartışma ufak detaylarla açıklanırken, sonrasında Fatih Terim'in Milli Takım teknik direktörlük görevinden ayrıldığı ve bu karar sonrası düşüşte olan sarı kırmızılı takımın başına geçerek kısa süre içinde yeniden takımını zirveye yerleştirdiği ifade edildi..

    ASpor.com.tr / Dış Haberler

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