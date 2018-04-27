Fas Milli Takımı teknik direktörü Herve Renard, Galatasaray'ın 10 numarası Belhanda hakkında açıklamalarda bulundu.

Herve Renard, Fas Milli Takımı'nda düzenli olarak ilk 11'de şans tanıdığı Younes Belhanda hakkında konuştu.

Yıldız oyuncunun Türkiye'de son zamanlardaki performansı nedeniyle eleştirilmesini yorumlayan Renard "Belhnda benim her zaman güvendiğim bir futbolcu. Milli takım için vazgeçilmez oyuncularım arasında. Ona olan güvenimi hiç sarsmadı. Türkiye'de vasat bir performans sergilediği söyleniyor fakat bence gayet iyi bir sezon geçiriyor. Galatasaray'ın her maçını izliyorum. Bence performansı oldukça yüksek" şeklinde konuştu.

Belhanda Galatasaray formasıyla son 7 lig maçında gol veya asist katkısı veremese de bu sezon çıktığı 27 karşılaşmada 2 gol kaydetti, 8 de asist yaptı.



