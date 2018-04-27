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    27 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Herve Renard: "Belhanda'ya olan güvenim tam"

    G.Saraylı oyuncuya övgü dolu sözler
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018

    Milli Takımı teknik direktörü , 'ın 10 numarası Belhanda hakkında açıklamalarda bulundu.

    , Milli Takımı'nda düzenli olarak ilk 11'de şans tanıdığı hakkında konuştu.

    Yıldız oyuncunun Türkiye'de son zamanlardaki performansı nedeniyle eleştirilmesini yorumlayan Renard "Belhnda benim her zaman güvendiğim bir futbolcu. Milli takım için vazgeçilmez oyuncularım arasında. Ona olan güvenimi hiç sarsmadı. Türkiye'de vasat bir performans sergilediği söyleniyor fakat bence gayet iyi bir sezon geçiriyor. Galatasaray'ın her maçını izliyorum. Bence performansı oldukça yüksek" şeklinde konuştu.

    Belhanda formasıyla son 7 lig maçında gol veya asist katkısı veremese de bu sezon çıktığı 27 karşılaşmada 2 gol kaydetti, 8 de asist yaptı.

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