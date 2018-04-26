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Valilik ve Emniyet’ten uyarı
Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018
Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olayların tekrarlanmaması için büyük çaba harcanıyor
Geçen hafta oynanan olaylı F.Bahçe-Beşiktaş derbisinden sonra Spor Şube hafta sonunda oynanacak G.Saray-Beşiktaş derbisi için harekete geçti. Emniyet güçlerine, İstanbul valiliği tarafından benzeri istenmeyen olayların çıkabileceği uyarısı yapıldı. Emniyet de, hem G.Saray hem de Beşiktaş yönetimlerine uyarılar yaptı.
Siyah-beyazlı yönetimden, Türk Telekom Stadı'na gidecek tüm taraftarların kimlik bilgilerinin kontrol edilmesi istendi. Passolig yönetimi de hafta sonunda oynanacak maç için ilk kez kart çıkaran ve bilet alanların bilgilerini taradı.
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