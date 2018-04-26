Valilik ve Emniyet’ten uyarı

Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olayların tekrarlanmaması için büyük çaba harcanıyor

Geçen hafta oynanan olaylı F.Bahçe-Beşiktaş derbisinden sonra Spor Şube hafta sonunda oynanacak G.Saray-Beşiktaş derbisi için harekete geçti. Emniyet güçlerine, İstanbul valiliği tarafından benzeri istenmeyen olayların çıkabileceği uyarısı yapıldı. Emniyet de, hem G.Saray hem de Beşiktaş yönetimlerine uyarılar yaptı.

Siyah-beyazlı yönetimden, Türk Telekom Stadı'na gidecek tüm taraftarların kimlik bilgilerinin kontrol edilmesi istendi. Passolig yönetimi de hafta sonunda oynanacak maç için ilk kez kart çıkaran ve bilet alanların bilgilerini taradı.