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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor

    Galatasarayda derbi mesaisi sürüyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 25.04.2018

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile evinde yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, kuvvet çalışmalarının ardından pas uygulamaları üzerinde durdu. Galatasaray, idmanın ana bölümünde ise çift kaleli dar alan oyunları gerçekleştirildi. Üç grup halinde turnuva usulü ile yapılan dar alan oyununu Ahmet Çalık, Bafetimbi Gomis, Fernando Reges, Martin Linnes ve Sinan Gümüş'ten kurulu takım kazandı.

    Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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