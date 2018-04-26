Galatasaray taraftarı koreografi şovuna hazırlanıyor!

Son dönemde tribünlerde yaptıkları şovlarla adından söz ettiren Galatasaray taraftarları, Beşiktaş maçı için de çalışıyor.

Yine büyük ses getirecek bir hazırlığın olduğu belirtilirken, koreografi teması sır gibi saklanıyor. Sarıkırmızılılar, 2014-15 sezonunda yine bir Beşiktaş karşılaşmasında özel bir koreografi yapmış, galibiyet ve şampiyonluk gelmişti.