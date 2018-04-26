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    26 Nisan 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Galatasaray taraftarı koreografi şovuna hazırlanıyor!

    Galatasaray taraftarı koreografi şovuna hazırlanıyor!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    Son dönemde tribünlerde yaptıkları şovlarla adından söz ettiren Galatasaray taraftarları, Beşiktaş maçı için de çalışıyor.

    Yine büyük ses getirecek bir hazırlığın olduğu belirtilirken, koreografi teması sır gibi saklanıyor. Sarıkırmızılılar, 2014-15 sezonunda yine bir Beşiktaş karşılaşmasında özel bir koreografi yapmış, galibiyet ve şampiyonluk gelmişti.

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