Fatih Terim: Bu fırsatı kaçırmayın

Süper Lig’de Pazar günü Beşiktaş’ı konuk edecek olan Galatasaray’ın derbilerde aldığı sonuçlar tedirginlik yaratıyor.

Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bu kulvarda oynadığı son 11 maçta galip gelemedi ve kötü bir seriye imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 6 yenilgi ve 5 beraberlikle ayrıldı Galatasaray, Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti.

Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı. Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 5 maçın 4'ünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 6 maçta ise 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Cimbom, Pazar günü kazanarak hem şampiyonluk şansını sürdürmek hem de derbi hasretine nokta koymayı hedefliyor.

TERiM, "BU FIRSATI KAÇIRMAYIN" DEDi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim derbide galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına ve Türk Telekom Stadı'nın atmosferine çok güveniyor. Ayrıca Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı kupa maçına takılı kalması da Fatih Terim'i umutlandırıyor.

GERiLMiŞ DURUMDALAR

Oyuncularına hitaben bir konuşma yapan ve bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini anlatan Terim, "Yaşanan gerginlik yüzünden Beşiktaşlı oyuncuların bu maça yeteri kadar konsantre olduklarını düşünmüyorum. Bir de mutlak kazanmaları gerekiyor. Şu anda çok gerilemiş durumdalar. Fırsatı kaçırmamız gerekiyor" dedi.

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