Ligin belki de röntgenini çekecek olan derbi öncesinde Fatih Terim, Talisca ile yatıyor, Quaresma ile kalkıyor.

Beşiktaş'ın iki önemli yıldızını etkisiz hale getirmek isteyen tecrübeli teknik adam savunmayı özel olarak uyardı. Ayrıca presin orta sahadan başlamasını, hızlı atakların mutlaka kesilmesini istedi.

TERiM'iN GÜNEŞ'E MAĞLUBiYETi YOK

Galatasaray-Beşiktaş derbisi, Türkiye'nin iki dev hocası Fatih Terim ve Şenol Güneş'i de bir kez daha karşı karşıya getirecek. Zorlu karşılaşma öncesinde iki hoca 6 kez rakip oldu. Bu maçlardan 4'ü beraberlik ile sonuçlanırken 2'si Fatih Terim galibiyeti ile sonuçlandı. Güneş'in Terim'e karşı henüz galibiyeti bulunmuyor.

GÜNEŞ DE G.SARAY'A KAYBETMEDİ

Güneş, Terim karşısında belki henüz kazanamadı ama Beşiktaş'ın başında Galatasaray'a karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Güneş, Beşiktaş ile bugüne kadar 5 Galatasaray derbisine çıkarken bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi. Galatasaray 9 gol atarken Beşiktaş kalesinde sadece 2 gol gördü.