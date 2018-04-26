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    26 Nisan 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Fatih Terim, Talisca ile yatıyor Quaresma ile kalkıyor

    Talisca ile yatıyor, Quaresma ile kalkıyor!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    Ligin belki de röntgenini çekecek olan derbi öncesinde , Talisca ile yatıyor, Quaresma ile kalkıyor.

    'ın iki önemli yıldızını etkisiz hale getirmek isteyen tecrübeli teknik adam savunmayı özel olarak uyardı. Ayrıca presin orta sahadan başlamasını, hızlı atakların mutlaka kesilmesini istedi.

    TERiM'iN GÜNEŞ'E MAĞLUBiYETi YOK

    Galatasaray-Beşiktaş derbisi, Türkiye'nin iki dev hocası Fatih Terim ve Şenol Güneş'i de bir kez daha karşı karşıya getirecek. Zorlu karşılaşma öncesinde iki hoca 6 kez rakip oldu. Bu maçlardan 4'ü beraberlik ile sonuçlanırken 2'si Fatih Terim galibiyeti ile sonuçlandı. Güneş'in Terim'e karşı henüz galibiyeti bulunmuyor.

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    GÜNEŞ DE G.SARAY'A KAYBETMEDİ

    Güneş, Terim karşısında belki henüz kazanamadı ama Beşiktaş'ın başında 'a karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Güneş, Beşiktaş ile bugüne kadar 5 Galatasaray derbisine çıkarken bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi. Galatasaray 9 gol atarken Beşiktaş kalesinde sadece 2 gol gördü.

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