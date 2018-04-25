Rakamlar Selçuk İnanı işaret ediyor

25 Nisan 2018, Çarşamba
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Rakamlar Selçuk İnan'ı işaret ediyor
Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 25.04.2018
Selçuk İnan, Vodafone Park'ta oynanan ilk karşılaşmada yerine girdiği Belhanda'yı gölgede bırakmıştı.
Selçuk İnan, Vodafone Park'ta oynanan ilk karşılaşmada yerine girdiği Belhanda'yı gölgede bırakmıştı.
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