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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Derbi öncesi Galatasaray'da şok istatistik!

    Derbi öncesi G.Sarayda şok istatistik!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 25.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonu evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak, Galatasaray'da şok istatistik ortaya çıktı. Bu sezon özellikle evinde mağlubiyet almayan ve puanlarının çoğunu TT Stadyumu'nda toplayan Sarı-kırmızılılar, bu performansını derbilere yansıtmakta güçlük çekiyor.

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