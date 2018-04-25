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Derbi öncesi Galatasaray'da şok istatistik!
Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 25.04.2018
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonu evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak, Galatasaray'da şok istatistik ortaya çıktı. Bu sezon özellikle evinde mağlubiyet almayan ve puanlarının çoğunu TT Stadyumu'nda toplayan Sarı-kırmızılılar, bu performansını derbilere yansıtmakta güçlük çekiyor.
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