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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray derbi galibiyetine hasret

    Galatasaray derbi galibiyetine hasret
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 25.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'de 29 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek , son dönemde derbi kazanamıyor.

    Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bu kulvarda oynadığı son 11 maçta galip gelemedi ve kötü bir seriye imza attı.

    Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 6 yenilgi ve 5 beraberlikle ayrıldı.

    LİGDE SON GALİBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI
    , Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti.

    Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.

    Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 5 maçın dördünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 6 maçta ise iki mağlubiyet ve dört beraberlik yaşadı.

    Rakipleriyle oynadığı bu 11 derbide sadece 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

    Galatasaray ayrıca, bu dönemde Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise seri penaltı atışları sonucunda galip ayrıldı.

    SON 11 LİG DERBİSİ
    Galatasaray'ın ligde oynadığı son 11 derbinin skorları şöyle:

    SezonOrganizasyonRakipSonuç (GS-Rakip)
    2015-2016Süper LigFenerbahçe (D)1-1
    Süper LigBeşiktaş (D)1-2
    Süper LigFenerbahçe0-0
    Süper LigBeşiktaş0-1
    2016-2017Süper LigBeşiktaş (D)2-2
    Süper LigFenerbahçe (D)0-2
    Süper LigBeşiktaş0-1
    Süper LigFenerbahçe0-1
    2017-2018Süper LigFenerbahçe0-0
    2017-2018Süper LigBeşiktaş (D)0-3
    2017-2018Süper LigFenerbahçe (D)0-0

    TÜRK TELEKOM STADI DERBİ KARNESİ
    Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi.

    Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 16 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 8 kez kazanırken, 5 kez rakiplerine yenildi, 3 kez de eşitliği bozamadı.

    Galatasaray, sahasındaki son 5 derbide galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.

    Türk Telekom Stadı'ndaki 16 derbide rakip ağları 20 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 15 gol gördü.

    Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 16 derbinin skorları şöyle:

    SezonOrganizasyonRakipSonuç
    2010-2011Süper LigFenerbahçe1 - 2
    2011-2012Süper LigFenerbahçe3 - 1
    Süper LigBeşiktaş3 - 2
    Süper Lig S. FinalFenerbahçe1 - 2
    Süper Lig S. FinalBeşiktaş2 - 2
    2012-2013Süper LigFenerbahçe2 - 1
    Süper LigBeşiktaş2 - 1
    2013-2014Süper LigBeşiktaş1 - 0
    Süper LigFenerbahçe1 - 0
    2014-2015Süper LigFenerbahçe2 - 1
    Süper LigBeşiktaş2 - 0
    2015-2016Süper LigFenerbahçe0 - 0
    Süper LigBeşiktaş0 - 1
    2016-2017Süper LigBeşiktaş0 - 1
    Süper LigFenerbahçe0 - 1
    2017-2018Süper LigFenerbahçe0 - 0

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