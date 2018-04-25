Galatasarayda büyük gün!

Galatasaray taraftarları bugün kıyasıya bir yarış içine girecek.

Zira Beşiktaş derbisinin biletleri bugün satışa sunulacak. Pazar akşamı, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa sunulacak. Biletlerin genel satışı ise Perşembe günü yapılacak. 100, 125 (Misafir), 200, 250, 350, 450, 600, 750, 900 ve 1000 TL'den satılacak biletlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor.