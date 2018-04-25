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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray'da büyük gün!

    Galatasarayda büyük gün!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 25.04.2018

    taraftarları bugün kıyasıya bir yarış içine girecek.

    Zira Beşiktaş sinin biletleri bugün satışa sunulacak. Pazar akşamı, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa sunulacak. Biletlerin genel satışı ise Perşembe günü yapılacak. 100, 125 (Misafir), 200, 250, 350, 450, 600, 750, 900 ve 1000 TL'den satılacak biletlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

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