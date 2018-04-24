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    24 Nisan 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Beşiktaş mesaisi başladı

    Galatasarayda Beşiktaş mesaisi başladı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve bireysel açma germe hareketleri yapıldı. Daha sonra 10 dakika süren aerobik koşu gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda hedefli ve hedefsiz pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Sarı kırmızılılar, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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