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Belhanda kendini bu sözlerle savundu!
Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018
Belhanda; Fernando ve Donk çok savunmaya yaslandığı için verimli olamadığını iddia etti
Alanyaspor maçında Terim'in kendisini oyundan çıkarmasına tepki gösteren Younes Belhanda, etkisiz futbolunu Donk ve Fernando'nun çok geride oynamalarına bağladı. Faslı yıldızın, "İkisi de o kadar savunmaya yaslanıyorlar ki otomatikman 8 numara oynamak zorunda kalıyorum. Hücuma yartım etme şansım azalıyor" dediği öğrenildi. Terim'in Belhanda'ya bu konuda hak verdiği ifade edildi.
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