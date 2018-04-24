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    24 Nisan 2018, Salı

    GALATASARAY

    Belhanda kendini bu sözlerle savundu!

    Belhanda kendini bu sözlerle savundu!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018

    ; Fernando ve Donk çok savunmaya yaslandığı için verimli olamadığını iddia etti

    Alanyaspor maçında Terim'in kendisini oyundan çıkarmasına tepki gösteren Younes Belhanda, etkisiz futbolunu Donk ve Fernando'nun çok geride oynamalarına bağladı. Faslı yıldızın, "İkisi de o kadar savunmaya yaslanıyorlar ki otomatikman 8 numara oynamak zorunda kalıyorum. Hücuma yartım etme şansım azalıyor" dediği öğrenildi. Terim'in 'ya bu konuda hak verdiği ifade edildi.

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