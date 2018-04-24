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    24 Nisan 2018, Salı

    GALATASARAY

    30. haftaya lider giren şampiyon!

    30. haftaya lider giren şampiyon!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018

    Alanya’yı zor da olsa mağlup ederek liderlik koltuğunu koruyan , 30. Haftayı lider geçmeyi başardı.

    Süper Lig'de geride kalan 8 sezonda 30. haftaya lider giren takımlar mutlu sona ulaşmayı başardı. Bu durum son olarak 2008-2009 sezonunda değişti. O sezon 30. haftayı Sivasspor lider tamamlamış ancak sezon sonu Beşiktaş zafere ulaşmıştı. Bu şampiyonluk serisine göre ipler 'ın elinde ama sonucu tabii ki sahadaki sonuçlar belirleyecek.

    SON 9 SEZONDA 30. HAFTAYA LİDER GİREN VE SEZON SONUNDA ŞAMPİYON OLAN TAKIMLAR

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