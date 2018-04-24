30. haftaya lider giren şampiyon!

Alanya’yı zor da olsa mağlup ederek liderlik koltuğunu koruyan Galatasaray, 30. Haftayı lider geçmeyi başardı.

Süper Lig'de geride kalan 8 sezonda 30. haftaya lider giren takımlar mutlu sona ulaşmayı başardı. Bu durum son olarak 2008-2009 sezonunda değişti. O sezon 30. haftayı Sivasspor lider tamamlamış ancak sezon sonu Beşiktaş zafere ulaşmıştı. Bu şampiyonluk serisine göre ipler Galatasaray'ın elinde ama sonucu tabii ki sahadaki sonuçlar belirleyecek.

SON 9 SEZONDA 30. HAFTAYA LİDER GİREN VE SEZON SONUNDA ŞAMPİYON OLAN TAKIMLAR