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30. haftaya lider giren şampiyon!
Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018
Alanya’yı zor da olsa mağlup ederek liderlik koltuğunu koruyan Galatasaray, 30. Haftayı lider geçmeyi başardı.
Süper Lig'de geride kalan 8 sezonda 30. haftaya lider giren takımlar mutlu sona ulaşmayı başardı. Bu durum son olarak 2008-2009 sezonunda değişti. O sezon 30. haftayı Sivasspor lider tamamlamış ancak sezon sonu Beşiktaş zafere ulaşmıştı. Bu şampiyonluk serisine göre ipler Galatasaray'ın elinde ama sonucu tabii ki sahadaki sonuçlar belirleyecek.
SON 9 SEZONDA 30. HAFTAYA LİDER GİREN VE SEZON SONUNDA ŞAMPİYON OLAN TAKIMLAR
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