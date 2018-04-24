Alp Yalman: Paralar nerede bilen yok!

Eski başkanlarından Alp Yalman, G.Saray’ın gayrimenkul satışından elde ettiği gelir için, “Paraların nerede olduğunu bilmiyorum. Bilenin de olduğunu sanmam” dedi

Sarı-kırmızılı camianın ağır toplarından eski başkan Alp Yalman, kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Bein Sports Haber'e konuşan Yalman'dan öne çıkanlar:

ÖNEMLİ OLAN İTİBAR

"Galatasaray borcunu öder. Ancak bunun için tam bir birleşmeye ihtiyaç var. Karamsar olmaya gerek yok. Gayeniz buysa, ödemenin çareleri bulunur. G.Saray Genel Kurulu, borçların ortadan kalkması için seneler içinde gayrimenkullerini satma kararı aldı. Ben bu paraların nerede olduğunu bilmiyorum, bilenin de olduğunu pek sanmıyorum. Mal mülk yerine konulabilir ama önemli olan itibarın kaybolmaması. İnşallah bize ağır faiz yükü getiren borçlar kapanmıştır."