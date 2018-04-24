;
    24 Nisan 2018, Salı

    GALATASARAY

    Alp Yalman: Paralar nerede bilen yok!

    Alp Yalman: Paralar nerede bilen yok!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018

    Eski başkanlarından , G.Saray’ın gayrimenkul satışından elde ettiği gelir için, “Paraların nerede olduğunu bilmiyorum. Bilenin de olduğunu sanmam” dedi

    Sarı-kırmızılı camianın ağır toplarından eski başkan Alp Yalman, kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Bein Sports Haber'e konuşan Yalman'dan öne çıkanlar:

    ÖNEMLİ OLAN İTİBAR
    "Galatasaray borcunu öder. Ancak bunun için tam bir birleşmeye ihtiyaç var. Karamsar olmaya gerek yok. Gayeniz buysa, ödemenin çareleri bulunur. G.Saray Genel Kurulu, borçların ortadan kalkması için seneler içinde gayrimenkullerini satma kararı aldı. Ben bu paraların nerede olduğunu bilmiyorum, bilenin de olduğunu pek sanmıyorum. Mal mülk yerine konulabilir ama önemli olan itibarın kaybolmaması. İnşallah bize ağır faiz yükü getiren borçlar kapanmıştır."

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    30. haftaya lider giren şampiyon! 30. haftaya lider giren şampiyon!
    Fatih Terim üç yıldızıyla görüştü! Fatih Terim üç yıldızıyla görüştü!
    Galatasarayda şampiyonluk alameti! Bir tek Sneijder... Galatasaray'da şampiyonluk alameti! Bir tek Sneijder...
    BİZE ULAŞIN