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    24 Nisan 2018, Salı

    GALATASARAY

    Belhanda, Donk ve Fernando'yu suçladı!

    Belhanda, Donk ve Fernandoyu suçladı!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018

    Alanyaspor maçında Terim'in kendisini oyundan çıkarmasına tepki gösteren Younes , etkisiz futbolunu ve 'nun çok geride oynamalarına bağladı. Faslı yıldızın, "İkisi de o kadar savunmaya yaslanıyorlar ki otomatikman 8 numara oynamak zorunda kalıyorum. Hücuma yartım etme şansım azalıyor" dediği öğrenildi. Terim'in Belhanda'ya bu konuda hak verdiği ifade edildi.
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