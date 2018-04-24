Belhanda, Donk ve Fernandoyu suçladı!

24 Nisan 2018, Salı
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Alanyaspor maçında Terim'in kendisini oyundan çıkarmasına tepki gösteren Younes Belhanda, etkisiz futbolunu Donk ve Fernando'nun çok geride oynamalarına bağladı. Faslı yıldızın, "İkisi de o kadar savunmaya yaslanıyorlar ki otomatikman 8 numara oynamak zorunda kalıyorum. Hücuma yartım etme şansım azalıyor" dediği öğrenildi. Terim'in Belhanda'ya bu konuda hak verdiği ifade edildi.
Belhanda, Donk ve Fernando'yu suçladı!
Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018
Alanyaspor maçında Terim'in kendisini oyundan çıkarmasına tepki gösteren Younes Belhanda, etkisiz futbolunu Donk ve Fernando'nun çok geride oynamalarına bağladı. Faslı yıldızın, "İkisi de o kadar savunmaya yaslanıyorlar ki otomatikman 8 numara oynamak zorunda kalıyorum. Hücuma yartım etme şansım azalıyor" dediği öğrenildi. Terim'in Belhanda'ya bu konuda hak verdiği ifade edildi.
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