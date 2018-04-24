Galatasarayda transfer! Listenin ilk sırasında o var...

24 Nisan 2018, Salı
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Galatasaray'da transfer! Listenin ilk sırasında o var...
Giriş Tarihi: 24.04.2018
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sözleşmesi biten oyuncuların yanı sıra Süper Lig'de dikkat çeken isimleri de listesine alan Galatasaray'da ilk hedef milli yıldız...
Bir yandan Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan, bir yandan da Mayıs ayındaki kongreye hazırlanan Galatasaray, transfer çalışmalarını da geri plana atmıyor. Fatih Terim'in belirlediği liste doğrultusunda yaz döneminde bombaları patlatmaya hazırlanan Galatasaray'ın listesinde ilk sıra uzun süredir peşinde olduğu Türk yıldızın...
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