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    24 Nisan 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray'da transfer! Listenin ilk sırasında o var...

    Galatasarayda transfer! Listenin ilk sırasında o var...
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 24.04.2018

    'da transfer çalışmaları sürüyor. Sözleşmesi biten oyuncuların yanı sıra Süper Lig'de dikkat çeken isimleri de listesine alan Galatasaray'da ilk hedef milli yıldız...

    Bir yandan Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan, bir yandan da Mayıs ayındaki kongreye hazırlanan , transfer çalışmalarını da geri plana atmıyor. 'in belirlediği liste doğrultusunda yaz döneminde bombaları patlatmaya hazırlanan Galatasaray'ın listesinde ilk sıra uzun süredir peşinde olduğu Türk yıldızın...

    GALATASARAY'DA İLK İMZA GELİYOR! TIKLAYIN...

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