;
    23 Nisan 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Mustafa Cengiz'den şampiyonluk yorumu

    Mustafa Cengizden şampiyonluk yorumu
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    Kulübü Başkanı , Spor Toto Süper Lig'de eşitlik, adalet ve dürüstlük içinde bir şampiyonluğun kendilerine nasip olmasını diledi.

    Cengiz, GSTV'ye yaptığı açıklamada, şampiyonluk yarışında bütün rakiplerine saygı duyduklarını dile getirerek, "Son ana kadar, son düdüğe kadar asla şampiyonluğu kutlamam. Bütün rakiplerime saygı duyarım. Eşitlik, adalet ve dürüstlük içinde bir şampiyonluğun 'a nasip olmasını dilerim." dedi.

    , Aytemiz Alanyaspor ile oynadıkları maçtaki tartışmalı ofsayt pozisyonuyla ilgili şunları kaydetti:

    "Biz 23 Nisan'dan önce Alanya'da bir şenlik başlattık. Bunun adı da uzun yıllardan bu yana ilk defa Galatasaray lehine verilmiş tartışmalı bir pozisyonu tartışma şenlikleriydi. Tartışmalı bir pozisyon doğdu. İlk defa da Galatasaray lehine oldu. Üç gündür ilgili taraflar tartışıyor. Demek ki Galatasaray o kadar düzgün koşullarda devam ediyor ki ilk defa lehine bir pozisyon tartışmasıyla şenlikler başladı. Güzel bir şenlik. Ben bu kutlamalara gülümsüyorum. Hakaret, küfür, aşağılama olmadıkça devam etmesini diliyorum. Fakat lütfen geometrik pieroya da bakmalarını rica ediyorum."

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehirin kalan maçları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in kalan maçları
    Galatasarayda ilk imza geldi! Transfer... Galatasaray'da ilk imza geldi! Transfer...
    Derbi öncesi Negredodan Galatasaraya gözdağı Derbi öncesi Negredo'dan Galatasaray'a gözdağı
    BİZE ULAŞIN