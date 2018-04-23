Derbi öncesi Negredodan Galatasaraya gözdağı

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendiği maçın ardından Alvaro Negredo açıklamalarda bulundu.

Gelecek hafta oynayacakları Galatasaray derbisi hakkında kısa bir değerlendirme yapan Negredo, ''Oynamaya alışık olduğumuz maçlardan biri olacak. Tabii ki zirvede kalmak istediğimiz için oraya kazanmak için gideceğiz'' ifadelerini kullandı.

Negredo maçın kırılma anını anlatırken ''Genel olarak maçın kontrolünü elimizde tuttuğumuzu söyleyebilirim. Bir kırılma anı isterseniz Talisca'nın attığı golü söyleyebilirim'' dedi.

Golü hakkında da konuşan İspanyol yıldız ''Gol nasıl olursa olsun hepsini beğeniyorum. Defansların bir hatası oldu. Takıma golle katkı yaptığım için memnunum'' şeklinde konuştu.