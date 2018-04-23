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    23 Nisan 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Maicon'a özel motivasyon

    Maicona özel motivasyon
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    Serdar Aziz’in cezalı olması nedeniyle forma giyemeyeceği Beşiktaş derbisinde -Denayer ikilisine görev verecek olan şimdiden kolları sıvadı.

    Alanya maçı sonrasında 'a 'Sana güveniyorum' mesajı yollayan Terim, hafta içinde de Maicon ile özel olarak görüşecek.

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