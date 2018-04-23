Maicona özel motivasyon

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Maicon'a özel motivasyon
Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018
Serdar Aziz’in cezalı olması nedeniyle forma giyemeyeceği Beşiktaş derbisinde Maicon-Denayer ikilisine görev verecek olan Fatih Terim şimdiden kolları sıvadı.
Alanya maçı sonrasında Maicon'a 'Sana güveniyorum' mesajı yollayan Terim, hafta içinde de Maicon ile özel olarak görüşecek.
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