Galatasaray, son 20 yılda sonu 8 ile biten yıllarda şampiyonluğu kimselere bırakmadı.

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1998 yılında mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekip, 2008'de de zafere ulaştı. Şimdi sırada ise 2018 yılında şampiyonluk var. Son 4 haftaya lider olarak devam eden sarı-kırmızılı takım, bu 8'i de kaçırmak istemiyor. Fatih Terim vardı 8 ile biten şampiyonlukların birisinde ise Fatih Terim vardı. Terim, sarı- kırmızılı takımın 4 sezon üst üste şampiyon olup, Avrupa'nın da zirvesine çıktığı müthiş seri içerisinde 1998 yılında ligde kupayı kaldırmıştı. Tecrübeli hoca, 10 yıl sonra tekrar kupayı kaldırmak için Süper Lig'de kıyasıya bir yarış içerisinde...