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Galatasaray'da şampiyonluk şarkıları dillerde
Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018
Galatasaray’ın Alanya deplasmanı dönüşü uçakta yönetim, futbolcular ve kongre üyeleri hep birlikte şampiyonluk şarkıları söyledi.
Fatih Terim'in yer almadığı dönüş uçağında Abdurrahim Albayrak ve Hasan Şaş'ın öncülüğünde büyük bir coşku yaşanırken başkan Mustafa Cengiz de kutlamaya katılmayı ihmal etmedi. Muslera ve Sinan ise el üstünde tutulan iki isimdi.
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