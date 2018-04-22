Mariano '10 numara' gibi

Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı yenilen gollerde hatalıydı. Orta sahadaki herkesin aksadığı bölümde ‘10 numara’ gibi oynadı

Cimbom, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederken maça damga vuran isimlerden biri de Mariano oldu. Tecrübeli sağ bek savunmada çok aksarken hücumda ise "O olmasa Galatasaray hücum edemez" dedirtti. Yenilen ilk golde Fernandes'i tutamayan, ikinci golde ise geriye attığı 40 metrelik pasla Alanya'nın beraberlik sayısını hazırladı. Savunmada bu kadar aksayan Mariano hücumda ise 'orkestra şefi' gibiydi. Aslan'ın attığı ikinci golde nefis bir orta kesti, araya girmek isteyen Tzavellas kendi kalesine attı.

MÜKEMMEL ARA TOPU

Aslan, 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamazken dakikalar 82'yi gösterdiğinde Mariano bir kez daha sahne aldı. Sağ kanatta meşin yuvarlağı önüne alan 31 yaşındaki yıldız savunma arkasına koşu atan Sinan Gümüş'e nefis bir pas verdi. Top adeta Sinan'ın önünde stop etti, genç yıldızın golüyle G.Saray 3-2'lik üstünlüğü buldu. Mariano böylece Cimbom'un ligde attığı son 11 golün 5'inin altına imza attı. Bu dönemde 1 golü, 4 asisti var. Maç başı 1.9 isabetle orta kesiyor.