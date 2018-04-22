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Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında yabancılar karması
Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018
Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray mücadelesinde ilk 11’lere yabancı oyuncular damga vurdu.
Zorlu karşılaşmada Mesut Bakkal ve Fatih Terim kadrolarında sadece 3 yerli isme şans verdi. Emre Akbaba, Serdar Aziz ve Haydar Yılmaz dün akşam Türkleri ilk 11'de temsil etti. Geri kalan 19 futbolcuyu ise yabancılar oluşurdu.
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