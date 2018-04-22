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    22 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında yabancılar karması

    Alanyaspor-G.Saray karşılaşmasında yabancılar karması
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    - mücadelesinde ilk 11’lere yabancı oyuncular damga vurdu.

    Zorlu karşılaşmada ve kadrolarında sadece 3 yerli isme şans verdi. Emre Akbaba, Serdar Aziz ve Haydar Yılmaz dün akşam Türkleri ilk 11'de temsil etti. Geri kalan 19 futbolcuyu ise yabancılar oluşurdu.

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