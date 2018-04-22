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    22 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Bafetimbi Gomis yine sahnede

    Gomis yine sahnede
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    Aslan'ın Fransız yıldızı , 2 maçlık suskunluğunu Alanya karşısında bozdu.

    Takımın ilk golünü atıp sahada basmadık yer bırakmayan 32 yaşındaki santrfor; mücadelesi, arkadaşlarına yardımı ve hırsıyla yine tam puan aldı. Bu sezon sarı-kırmızı formayla ligdeki 27. golünü kaydeden Gomis, en yakın rakibi Burak Yılmaz'a da 5 gol fark atıp krallıktaki yerini pekiştirdi. 'ın liderliğinde büyük pay sahibi olan Gomis, "Şampiyonluğa inanıyoruz. Beşiktaş derbisinden de 3 puan alacağımıza inanıyorum" dedi.

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