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Bafetimbi Gomis yine sahnede
Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018
Aslan'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, 2 maçlık suskunluğunu Alanya karşısında bozdu.
Takımın ilk golünü atıp sahada basmadık yer bırakmayan 32 yaşındaki santrfor; mücadelesi, arkadaşlarına yardımı ve hırsıyla yine tam puan aldı. Bu sezon sarı-kırmızı formayla ligdeki 27. golünü kaydeden Gomis, en yakın rakibi Burak Yılmaz'a da 5 gol fark atıp krallıktaki yerini pekiştirdi. Galatasaray'ın liderliğinde büyük pay sahibi olan Gomis, "Şampiyonluğa inanıyoruz. Beşiktaş derbisinden de 3 puan alacağımıza inanıyorum" dedi.
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