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    22 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Mustafa Cengiz'den sessiz totem

    Cengizden sessiz totem
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    yöneticileri Alanya’da Galatasaray Derneği üyeleriyle yemekte buluştu.

    Gazetecilere poz veren başkan Mustafa Cengiz, maç öncesinde konuşma yapmayarak totem yaptığını söyledi. Antalya lılar Derneği Başkanı Gökmen Güzel'in organize ettiği yemekte G.Saray Başkan Yardımcısı Adil Araboğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik ile Antalya'da bulunan kongre üyeleri bir araya geldi. Maç hakkında yorum yapmaktan kaçınan Cengiz, gazetecilerin isteğini geri çevirdi.

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