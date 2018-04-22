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Mustafa Cengiz'den sessiz totem
Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018
Galatasaray yöneticileri Alanya’da Galatasaray Derneği üyeleriyle yemekte buluştu.
Gazetecilere poz veren başkan Mustafa Cengiz, maç öncesinde konuşma yapmayarak totem yaptığını söyledi. Antalya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Gökmen Güzel'in organize ettiği yemekte G.Saray Başkan Yardımcısı Adil Araboğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik ile Antalya'da bulunan kongre üyeleri bir araya geldi. Maç hakkında yorum yapmaktan kaçınan Cengiz, gazetecilerin isteğini geri çevirdi.
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