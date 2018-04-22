G.Saray’ın tecrübeli file bekçisi, Alanya deplasmanında yaptığı tam 8 net kurtarışla, sarı-kırmızılılara altın değerinde üç puan kazandıran isim oldu

Şampiyonluk yarışında en zor maçlarından birini dün akşam Alanya'da oynayan G.Saray, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başarırken; gecenin yıldızı ise yaptığı kurtarışlarla Fernando Muslera oldu... Uruguaylı file bekçisi maçın başından son dakikasına kadar kalesinde adeta 'Süperman' gibiydi. Alanyaspor, Muslera'yı 2 kez geçmeyi başarırken; tecrübeli file bekçisi tam 8 net pozisyonda yaptığı kurtarışlarla takımına üç puan getiren isimlerin başında geldi. Mariano'nun hatalı geri pasında zamanında müdahale ile topu uzaklaştıran, önce Lucas'un şutunu ardından da Douglas'ın kafasını kurtaran Fernanda Muslera; ilk yarıda Emre Akbaba ve Lucas'ın yarattığı net pozisyonlarda da rakip oyunculara geçit vermedi.

EMRE VURDU, MUSLERA TUTTU

İkinci yarıda ise Emre Akbaba ile Fernando Muslera arasında inanılmaz bir kapışma vardı. Emre 3 net pozisyonda Uruguaylı file bekçisi ile karşı karşıya kalırken; Muslera bu pozisyonların tamamında kalitesini bir kez daha ortaya koyarak Alanyasporlu oyuncuya gol izni vermedi.