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    21 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray taraftarı ve basın Alanya'ya gidemiyor

    Alanya maçı öncesi G.Sarayda şok gelişme
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    Alanya Gazipaşa alanındaki koşullardan ötürü uçuş iptal edildi

    taraftarları, Türk Havayolları'nın Alanya uçağını olumsuz hava şartları nedeniyle iptal etmesiyle Alanya deplasmanına gidemiyor.

    Bilet sahipleri 17:10 Antalya uçağına aktarılsa da Galatasaraylı taraftarlar ve basın mensupları - Galatasaray maçına gitme şansını kaybetti. Alanya'da rüzgar 21 km hızla şiddetli olarak esiyor.

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