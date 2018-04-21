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Galatasaray taraftarı ve basın Alanya'ya gidemiyor
Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018
Alanya Gazipaşa alanındaki koşullardan ötürü uçuş iptal edildi
Galatasaray taraftarları, Türk Havayolları'nın Alanya uçağını olumsuz hava şartları nedeniyle iptal etmesiyle Alanya deplasmanına gidemiyor.
Bilet sahipleri 17:10 Antalya uçağına aktarılsa da Galatasaraylı taraftarlar ve basın mensupları Alanyaspor - Galatasaray maçına gitme şansını kaybetti. Alanya'da rüzgar 21 km hızla şiddetli olarak esiyor.
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