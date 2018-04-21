Fatih Terimin para cezası onandı

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Fatih Terim'in para cezası onandı
Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, PFDK'nin Galatasaray Teknik Direktörü Terim'e verdiği 13 bin lira para cezasının onanmasına karar verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verdiği 13 bin lira para cezasının onanmasına karar verdi.
Kurulun toplantısından sonra TFF'den yapılan açıklamada, Terim'e verilen 13 bin lira para cezasına yapılan itirazın reddedildiği belirtildi.
Galatasaray Kulübü Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın da 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasının kurul tarafından onandığı kaydedildi..
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