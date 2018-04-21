;
    21 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Fatih Terim'in para cezası onandı

    Fatih Terimin para cezası onandı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, PFDK'nin  Teknik Direktörü Terim'e verdiği 13 bin lira para cezasının onanmasına karar verdi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Teknik Direktörü 'e verdiği 13 bin lira para cezasının onanmasına karar verdi.

    Kurulun toplantısından sonra TFF'den yapılan açıklamada, Terim'e verilen 13 bin lira para cezasına yapılan itirazın reddedildiği belirtildi.

    Galatasaray Kulübü Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın da 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasının kurul tarafından onandığı kaydedildi.

    .

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Şampiyonluğu getirecek hafta Şampiyonluğu getirecek hafta
    Galatasarayın Aytemiz Alanyaspor karşısındaki ilk 11i Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i
    Galatasaray, Alanyaspora konuk oluyor Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor
    BİZE ULAŞIN