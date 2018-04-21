Alanyaspor-Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasın Galatasaray Alanyaspor'a konuk oluyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak. Maçın 11'leri şu şekilde;

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

Aytemiz Alanyaspor'un 11'i: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas