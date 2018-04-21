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Galatasaray deplasmanda bu kez kazandı
Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018
Bu sezon rakip sahalardaki performansıyla beklentilerin çok altında kalan Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında şanssızlığını kırdı.
Bu sezon ligdeki tüm yenilgilerini deplasmanda alan sarı-kırmızılı takım, rakip sahalarda oynadığı 15 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.
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