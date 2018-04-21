Galatasaray deplasmanda bu kez kazandı

Bu sezon rakip sahalardaki performansıyla beklentilerin çok altında kalan Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında şanssızlığını kırdı.

Bu sezon ligdeki tüm yenilgilerini deplasmanda alan sarı-kırmızılı takım, rakip sahalarda oynadığı 15 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.