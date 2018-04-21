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    21 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu!

    Ahmet Çakardan flaş penaltı yorumu!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    - maçında tartışmalara sebep olan penaltı pozisyonu için ilk yorum 'dan geldi.

    Pozisyonun net penaltı olduğunu söyleyen Çakar, 'ın bu kararla maçı kazandığını belirtti. İşte o tweet...

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