Ahmet Çakardan flaş penaltı yorumu!

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Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu!
Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018
Alanyaspor-Galatasaray maçında tartışmalara sebep olan penaltı pozisyonu için ilk yorum Ahmet Çakar'dan geldi.
Pozisyonun net penaltı olduğunu söyleyen Çakar, Galatasaray'ın bu kararla maçı kazandığını belirtti. İşte o tweet...
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