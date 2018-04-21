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    21 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor

    Galatasaray, Alanyaspora konuk oluyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    Sarı-kırmızılılar, kazanıp hem liderliğini korumayı hem de haftaya Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Beşiktaş derbisine moralli çıkmayı hedefliyor

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam 'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Geçen hafta Medipol Başakşehir'i yenerek tekrar liderlik koltuğuna oturan sarıkırmızılılar, Alanya'dan da 3 puanla dönerek zirvedeki yerini korumak istiyor.

    Teknik direktör Fatih Terim artık kaybedilecek her puanın şampiyonluğu tehlikeye atacağını belirterek, oyuncularını uyardı.

    ÇİM HER YERDE AYNI

    'Deplasman fobisi'ne de son vermeleri gerektiğini vurgulayan tecrübeli hoca, "İç saha dış saha ayrımı kabul etmiyorum. Çim aynı çim. Şampiyon olmak istiyorsanız çıkıp her maçı kazanacaksınız" sözleri ile motive etti

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