Sarı-kırmızılılar, kazanıp hem liderliğini korumayı hem de haftaya Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Beşiktaş derbisine moralli çıkmayı hedefliyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray bu akşam Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Geçen hafta Medipol Başakşehir'i yenerek tekrar liderlik koltuğuna oturan sarıkırmızılılar, Alanya'dan da 3 puanla dönerek zirvedeki yerini korumak istiyor.

Teknik direktör Fatih Terim artık kaybedilecek her puanın şampiyonluğu tehlikeye atacağını belirterek, oyuncularını uyardı.

ÇİM HER YERDE AYNI

'Deplasman fobisi'ne de son vermeleri gerektiğini vurgulayan tecrübeli hoca, "İç saha dış saha ayrımı kabul etmiyorum. Çim aynı çim. Şampiyon olmak istiyorsanız çıkıp her maçı kazanacaksınız" sözleri ile motive etti