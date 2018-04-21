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    21 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Adnan Öztürk'ten çarpıcı açıklamalar

    Terim buraya kadar getirmişken bırakmaz
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    , ’ın şampiyon olacağına inandığını söylerken, başkanlığa aday olmayacağını açıkladı

    'ın eski yöneticisi , sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacağını iddia etti. Öztürk, "Buraya kadar getirmişken Fatih Terim, futbolcular ve camia şampiyonluğu bırakmaz. Zor zamanlardan geçiyorken bu şampiyonluk kaçmaz. Ben teknik ekip ve oyuncuların gözünde şampiyonluğu görüyorum. Onlara destek olmalıyız, mutlu sona ulaşacağız" ifadelerini kullandı. Seçimde aday olmayacağını da açıklayan Öztürk, şöyle devam etti:

    HERKESE EŞİT MESAFEDEYİM

    "Zaten kimse de bana teklifte bulunmadı. Herkese eşit mesafedeyim. Tek adaylı bir seçim olacağını düşünmüyorum. Çok önemli isimler Galatasaray'ı yakından takip ediyor. Kimse karamsar olmasın. Kongre sonrası Galatasaray hak ettiği başkanını bulacaktır." KULÜBÜN satılmasının mümkün olmadığını da belirten Öztürk, "Galatasarayla ilgili karamsar konuşanları anlamakta güçlük çekiyorum. Galatasaray'ın gelirleri borçları bellidir ve bunun altından kalkacak durumdadır. Allah rahmet eylesin İbrahim Yazıcı düşük bütçelerle başarılı olabileceğini Bursaspor'da gösterdi. Biz de bunu başarabiliriz. Bu nedenle karamsar olmaya, panik yapmaya hiç gerek yok" diye konuştu.

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