Tecrübeli hocanın, kupa şoku sonrası bir toplantı yaptığı sarı-kırmızılı futbolcuları uyardığı, toparlanmayanın sonuçlarına katlanacağı mesajını verdiği dile getirildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan Akhisar faciasının artçı şoku sürüyor. Fatih Terim'in Ege ekibine Türk Telekom Stadı'nda 2-0 yenilerek veda eden takımla bir toplantı yaparak, sert uyarılarda bulunduğu bildirildi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Bir hafta tepemize mart karı (Gençlerbirliği maçı) yağdırıyorsunuz. Sonra güneş (Başakşehir maçı) açıyor. Tam yaz geldi diyoruz yine dolu, tipi (Akhisar maçı). Böyle giderse ben nezle olurum. Ben nezle olursam siz zatürre olursunuz" diyerek özellikle karşılaşmada verdiği şansı kullanamayan yedek oyunculara gözdağı verdiği öğrenildi.

SABRINI TAŞIRDILAR

Fatih Terim, maçta çok kötü oynayan Maicon'u saha kenarında fırçalarken, çok pas hatası yapan Tolga Ciğerci'yi de ikinci yarıda oyundan çıkarmıştı. Tolga, sakatlandığı gerekçesiyle Alanya'ya da götürülmedi. Yasin, Ahmet Çalık ve Eren'in de Terim'in gözünden düştüğü iddia edildi.

12. HAFTADAN SONRA KAYIP

Tolga Ciğerci için '12' rakamı kabus oldu. Gurbetçi futbolcu, geçen sezon lige fırtına gibi başlamış ancak 12. haftanın ardından geçirdiği sakatlık sonrası uzun süre forma giyememişti. Tolga bu sezon da İgor Tudor ile lige süper bir giriş yaptı. İlk 6 haftada 5 gol atan sarı- kırmızılı oyuncu, yine 12. haftada 5-1 kaybedilen Başakşehir karşılaşması sonrası düşüşe geçti. İstikrarsızlığı nedeniyle güveni yitirdi.