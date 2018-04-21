Dursun Özbek haftaya açıklıyor

Cemal Özgörkey’i 2. başkanlık için ikna eden Dursun Özbek’in adaylığını haftaya duyurması bekleniyor

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'da 26 Mayıs'ta yapılacak olan seçimli genel kurul öncesi çalışmalar sürüyor.ayındakibaşkanlığı kılpayı kaybedenkararını haftaya açıklayacak. Mali genel kurulda yüzde 90 çoğunluk ile ibra olarak'in aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeni ve güçlü bir liste ile üyelerin karşısına çıkacak olan Özbek'in eski disiplin kurulu başkanı'ı listesine aldığı, camianın etkili ismi'i de ikna ettiği belirtiliyor. Özgörkey'in Özbek'in listesinde ikinci başkan olarak yer alacağı öğrenildi.