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Dursun Özbek haftaya açıklıyor
Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018
Cemal Özgörkey’i 2. başkanlık için ikna eden Dursun Özbek’in adaylığını haftaya duyurması bekleniyor
Galatasaray'da 26 Mayıs'ta yapılacak olan seçimli genel kurul öncesi çalışmalar sürüyor. Ocak ayındaki olağanüstü genel kurulda başkanlığı kılpayı kaybeden Dursun Özbek, kararını haftaya açıklayacak. Mali genel kurulda yüzde 90 çoğunluk ile ibra olarak elini güçlendiren Özbek'in aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeni ve güçlü bir liste ile üyelerin karşısına çıkacak olan Özbek'in eski disiplin kurulu başkanı Celal Açar'ı listesine aldığı, camianın etkili ismi Cemal Özgörkey'i de ikna ettiği belirtiliyor. Özgörkey'in Özbek'in listesinde ikinci başkan olarak yer alacağı öğrenildi.
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