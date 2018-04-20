20 Nisan 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Alanya'daki Gold City Hotel'in tesislerinde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncuların 5'e 2 dar alan oyunu ve sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi.
Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ