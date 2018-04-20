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    20 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

    Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018

    , 'in 30. haftasında yarın ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Alanya'daki Gold City Hotel'in tesislerinde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncuların 5'e 2 dar alan oyunu ve sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi.

    ile , yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.


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