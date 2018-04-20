UEFAdan Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması

UEFA, Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili kararlarını açıkladı.

UEFA Galatasaray'ın UEFA dosyasını 11 Mayıs'ta görüşeceğini açıklarken; Fenerbahçe'ye de yazılı yolladığı mesajla Avrupa kupalarına katılabileceğini bildirdi.

UEFA ile finansal fair-play anlaşması imzalayan Fenerbahçe, maaş sınırlaması dolayısıyla sattığı oyuncudan elde edeceği gelir ile transfer yapabiliyordu. Geçtiğimiz günlerde UEFA ile görüşen sarı-lacivertli kulübün yetkililerin, kulübün mali durumunu ile ilgili görüşme gerçekleştirmişti.