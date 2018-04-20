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    20 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    UEFA'dan Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması

    UEFAdan Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018

    , ve ile ilgili kararlarını açıkladı.

    'ın UEFA dosyasını 11 Mayıs'ta görüşeceğini açıklarken; 'ye de yazılı yolladığı mesajla Avrupa kupalarına katılabileceğini bildirdi.

    UEFA ile finansal fair-play anlaşması imzalayan Fenerbahçe, maaş sınırlaması dolayısıyla sattığı oyuncudan elde edeceği gelir ile transfer yapabiliyordu. Geçtiğimiz günlerde UEFA ile görüşen sarı-lacivertli kulübün yetkililerin, kulübün mali durumunu ile ilgili görüşme gerçekleştirmişti.

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