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    20 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    PFDK açıkladı: İşte Fatih Terim'e verilen ceza

    Fatih Terimin cezası belli oldu
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fatih Terim'e Akhisar maçında sergilediği sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin TL para cezası verdi.

    Türkiye Futbol Federasonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.04.2018 tarih ve 71 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

    GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - TELESET MOBİLYA AKHİSAR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    Karar verilmiştir.

    PFDK

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