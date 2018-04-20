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    20 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Maicon'a bir haller oldu!

    Maicona bir haller oldu!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018

    Aslan’ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Brezilyalı stoper, son haftalardaki performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor

    Performansıyla 'ın en iyi isimlerinden olan Maicon'a son haftalarda bir haller oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in savunmadaki vazgeçilmezleri arasında yer alan Brezilyalı stoper, sürpriz golleriyle de öne çıkıyordu. Tecrübeli savunmacının kötü gidişi, önceki günkü Akhisar karşılaşmasında da devam etti. Gördüğü kırmızı kartla da takımını eksik bırakan 29 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Fatih Terim'in tepkisini çekti.

    MARİANO TESELLİ ETTİ
    İmparatorun hedefinde olan 'u teselli eden isim ise vatandaşı Mariano oldu. Morali alt-üst olan Brezilyalı futbolcu, Akhisar karşılaşmasının ardından stattan da Mariano'nun aracıyla ayrıldı.

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