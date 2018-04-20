Maicona bir haller oldu!

Aslan’ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Brezilyalı stoper, son haftalardaki performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor

Performansıyla Galatasaray'ın en iyi isimlerinden olan Maicon'a son haftalarda bir haller oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in savunmadaki vazgeçilmezleri arasında yer alan Brezilyalı stoper, sürpriz golleriyle de öne çıkıyordu. Tecrübeli savunmacının kötü gidişi, önceki günkü Akhisar karşılaşmasında da devam etti. Gördüğü kırmızı kartla da takımını eksik bırakan 29 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Fatih Terim'in tepkisini çekti.

MARİANO TESELLİ ETTİ

İmparatorun hedefinde olan Maicon'u teselli eden isim ise vatandaşı Mariano oldu. Morali alt-üst olan Brezilyalı futbolcu, Akhisar karşılaşmasının ardından stattan da Mariano'nun aracıyla ayrıldı.