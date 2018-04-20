Tecrübeli hocanın büyük umut bağladığı Tolga, Selçuk, Maicon, Eren, Sinan, Donk ve Linnes gibi isimler beklentileri karşılayamadı. Latovlevici, Hakan ve Eray’la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken; Yasin, Koray ve Ahmet Çalık da iyi teklif gelirse gidiyor

Süper Lig'de 60 puanla liderlik koltuğunda oturan G.Saray'ın önceki akşam kendi evinde oynadığı maçta Akhisar'a 2-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etmesi; sarı-kırmızılı ekibin hocası Fatih Terim'i çok kızdırdı. Öyle ki göreve geldiği günden itibaren gönderilmesine kesin gözüyle bakılan isimlere sahip çıkan tecrübeli çalıştırıcı, bu oyunculardan beklediğini alamayınca neşteri de eline aldı. Fatih Terim, bazı oyuncularından çok önemli işler beklediğini her defansında dile getirmişti. Ancak Terim'in güvendiği bu isimlerle ilgili evdeki hesap çarşıya uymadı.

GÖZDEN ÇIKANLAR BELLİ

Akhisar kupa rövanşından hemen önce, "İdeal kadroda bize yardımcı olmasını beklediğimiz futbolcular var. Avantajımızı kullanıp finale gitmek istiyoruz" açıklamasını yapan Fatih Terim; Martin Linnes, Ahmet Çalık Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok'a mesaj vermişti. Özellikle Yasin ve Tolga bu maçta hayal kırıklığı yaratırken, Ahmet, Eren ve Sinan da beklentilerin çok uzağında kaldı. Latovlevici, Hakan ve Eray'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken; Yasin, Koray ve Ahmet Çalık da iyi teklif gelirse gönderilecek.