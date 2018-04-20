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    20 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray'ı bekleyen tehlike!

    Galatasarayı bekleyen tehlike!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018

    Sarı-kırmızılıların eski yöneticisi vent Nazifoğlu, dün Radyospor’a çarpıcı açıklamalar yaptı.

    adına en büyük problemin UEFA konusu olduğunu belirten Nazifoğlu, "Oradan ufak tefek sıyrıklarla kurtulursak önümüz açılacaktır" dedi. Nazifoğlu mali konuyla ilgili ise şunları söyledi: "Riva'dan 350 milyon, Ndiaye'den 80 milyon, sermaye artışından 140 milyon TL geldi. Problem hallolmuş gibi görünüyor. Ancak seneye yine aynı problem olacak ve para gelmeyecek. Asıl problem bu."

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