Galatasarayı bekleyen tehlike!

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Galatasaray'ı bekleyen tehlike!
Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018
Sarı-kırmızılıların eski yöneticisi vent Nazifoğlu, dün Radyospor’a çarpıcı açıklamalar yaptı.
Galatasaray adına en büyük problemin UEFA konusu olduğunu belirten Nazifoğlu, "Oradan ufak tefek sıyrıklarla kurtulursak önümüz açılacaktır" dedi. Nazifoğlu mali konuyla ilgili ise şunları söyledi: "Riva'dan 350 milyon, Ndiaye'den 80 milyon, sermaye artışından 140 milyon TL geldi. Problem hallolmuş gibi görünüyor. Ancak seneye yine aynı problem olacak ve para gelmeyecek. Asıl problem bu."
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