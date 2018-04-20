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    20 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Fatih Terim'den gençlere mesaj

    Fatih Terimden gençlere mesaj
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018

    İmparator, altyapıdaki futbolculara mesaj gönderdi.

    'ın hocası Fatih Terim; Batuhan Şen, Sefa Özdemir, Ali Özgen, Gökay Güney, Barış Zeren, Celil Yüksel, Atalay Babacan ve Recep Güler'den gelecek sezon öncesi kampına hazır olmalarını istedi.

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