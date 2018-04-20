Flaş iddia! Fatih Terimden gözlemciye: Ukalalık yapma

Fatih Terim’in, Akhisar maçı sonrası tartıştığı gözlemciye ‘ukala’ dediği iddia ediliyor

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Kararın nedeni Akhisarspor maçında "sportmenliğe aykırı hareket" olarak açıklandı. Terim'le birlikte idari direktör Şükrü Hanedar da aynı sebepten tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

SARHOŞ MUSUN?

Fatih Terim'in karşılaşmanın ardından gözlemci Oğuz Arıkal'ın yanına gidip önce "Ben derdimi kime anlatacağım peki? Dağlara taşlara mı anlatacağım? Benim canım yanmış, sizin umurunuzda değil" dediği iddia edildi. Terim'in daha sonra da, "Bana ukalalık yapma, zaten hepiniz ukalasınız. Sarhoş musun nesin? yürü git" diyerek gözlemcinin üzerine yürümesi üzerine PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Alanya'da tribüne!

G.Saray, tedbirli sevke bugün itiraz edecek. PFDK aksi karar almazsa, Terim, Alanya maçında tribünde oturacak. PFDK, Başakşehir maçındaki kötü tezahürattan da 65 bin lira ceza kesti. O tribündeki seyircilerin kartları derbide bloke olacak. Yönetim buna da itiraz edecek.